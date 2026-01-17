巨人の新人合同自主トレは17日、第2クールが始まった。屋外フリー打撃ではドラフト6位・藤井健翔内野手（浦和学院）が柵越え3本を放つなど、衝撃の打球でファンを沸かせた。高校生離れした打球が次々と飛んだ。乾いた打球音を響かせた白球が3度も柵越え。片手で左中間最深部に運べば、ラストスイングではバックスクリーン超え。ともに推定飛距離120メートルを誇り「気持ちよく打たせていただきました」と満足げだ。高校通算3