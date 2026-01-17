立憲民主党の安住淳幹事長は17日、次期衆院選対応に関し、新党「中道改革連合」の小選挙区立候補者を、当面存続する立民、公明両党の地方組織が推薦して支援する方向だと明らかにした。新党の地方組織を整える時間が不足していると説明し「両党の地方組織が波長を合わせれば、大変なエネルギーを発揮できる」と仙台市で記者団に述べた。立民と公明の衆院選立候補者はそれぞれの党を離党して新党に参加する一方、参院議員や地方