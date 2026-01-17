カブスからFAとなっていたカイル・タッカー外野手が15日（日本時間16日）、ドジャースとの契約に合意した。米複数メディアの報道によると、契約は4年総額2億4000万ドル（約380億円）で、3000万ドルが後払い。2年目と3年目にはオプトアウト権が付与されるという。MLB公式は、タッカーがアストロズ時代に大谷翔平投手と対戦した動画を投稿。投ゴロで起こった珍しく微笑ましい出来事を振り返っている。 ■「彼と個