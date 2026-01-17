第19回朝日杯将棋オープン戦本戦トーナメントが1月17日、名古屋市の「ポートメッセなごや」で行われ、2回戦で伊藤匠二冠（叡王・王座、23）が青嶋未来七段（30）に120手で勝利。初優勝に向けて、堂々のベスト4一番乗りを決めた。【映像】伊藤二冠VS青嶋七段 注目の2回戦シードにより本戦初出場となった伊藤二冠が、2回戦の青嶋七段との一戦を制し4強入りを決めた。ABEMAでテキスト解説を務めた黒田尭之五段（29）は、「青嶋