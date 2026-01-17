元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が17日放送のBSフジ「ゴルフ大好き対決！我ら野球人」（土曜前7・00）にゲスト出演。日本ハム、阪神でプレーした現役時代に対戦して一番凄いと思った投手の名前を明かした。阪神での現役時代にチームメートだった元阪神監督の矢野燿大氏（57）とともに出演した片岡氏。番組MCを務めるタレントの石田純一（72）から「今までで対決して一番凄かったなっていう投手、誰ですか？」と現役時