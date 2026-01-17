“レトロゲームの王様”ピンボールの貴重なマシンが100台以上も置かれた施設に今、若者たちが集まっている。若い世代を惹きつけるその魅力とは。ニュース番組『ABEMA Morning』が取材した。【映像】ド派手な照明のピンボールを楽しむ若者たち（実際の映像）かつてゲームセンターなどに数多く設置され、ゲームの王様と呼ばれた「ピンボール」。パソコンやビデオゲームでプレイしたことがあるという方も多いのではないだろうか。