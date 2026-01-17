家賃約６万ドル（約９４０万円）を滞納し、立ち退きを迫られた米俳優ミッキー・ローク（７３）が新たなピンチに直面している。米ニュースサイト「ＴＭＺ」によると、ロークの愛犬が重度の心臓病を患い、手術が必要で、その費用は２万ドル（約３１６万円）近くになるというのだ。ロークはすでにロサンゼルスの借家を出て、ペットのイヌたちを連れてホテルに数日間宿泊した後、アパート暮らしを始めたと報じられている。ＴＭＺ