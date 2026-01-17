川崎競輪場で１７日、昨年暮れの「ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５」（平塚）を制した郡司浩平（３５＝神奈川）のＧＰ優勝報告会が行われた。６回目の挑戦での悲願達成に「周りの方が喜んで、声をかけてくれて、それが何よりうれしかったです」としみじみ。レース映像を振り返りながら「道中からレースが見えていて、後ろにアベタク（阿部拓真）がいるのも分かって、信頼してました（笑い）。古性（優作）、真杉（匠）が内に進