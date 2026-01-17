全国都道府県対抗男子駅伝は１８日、広島市平和記念公園前発着の７区間４８キロで行われる。学生・社会人が３区（８・５キロ）と７区（１３キロ）、高校生が１区（７キロ）と４区（５キロ）と５区（８・５キロ）、中学生が２区と６区（いずれも３キロ）を担う。大会前日の１７日、４７チームのオーダーリストが発表された。第１０２回箱根駅伝（２、３日）の５区で驚異的な区間新記録をマークし「シン・山の神」＆「４代目・山