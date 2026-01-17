モデルでタレントの「めるる」こと生見愛瑠が、プライベートショットを公開した。めるるは１７日までにインスタグラムを更新し「なんか寒くないな」とつづり、グレーのパーカーにデニムジャケットを羽織った姿をアップした。この投稿には「めるちゃん髪つやつやまる」「ふーでぃーめるちゃんかわいすぎ」「笑顔にピースが可愛い」「ねーもう春きたかと思った」「今日の服装カッコいい〜てかリップなんか色っぽい？」などの声