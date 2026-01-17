ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文が中心となり創立された NPO法人 「アップルビネガー音楽支援機構」が、その活動＜APPLE VINEGAR -Music Support-＞（以下、AVMS）の一環として新たな対談イベントシリーズ＜藤枝トーク＞をスタートさせる。＜藤枝トーク＞は静岡県藤枝市を拠点に活動しているAVMSの理事であり、大阪府池田市・如来寺住職、宗教学者の釈徹宗氏（浄土真宗）と、 AVMS の地元・藤枝にある大慶寺住職の大場唯央氏（