１７年ぶりにＪ１復帰の千葉が１７日、千葉市内で新加入選手発表会見を行い、各選手が意気込みを語った。拓大から加入した鹿島・松村優太の実弟、松村拓実は「結果でチームに貢献する」と力強く意気込んだ。松村は拓大４年時に関東大学２部リーグ初の得点王＆アシスト王に輝いた。▽各選手の意気込みは以下の通り８番ＭＦ津久井匠海（前所属・大宮）「持ち味を全力で出して、応援されるようなプレーをする」３０番ＦＷ松