【写真】超新鮮なデコだしスタイル髪も「センター」なイメチェンショット 桜元は「おでこ出してみた～見慣れない」と投稿。写真では髪はきれいにセンターで分けられており、ウエストのベルトがアクセントになったワンピース姿で小首をかしげる