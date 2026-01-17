東京・永田町の自民党本部＝2025年9月7日自民党は衆院選に向け、派閥裏金事件に関係した議員について、比例代表への重複立候補を認める方向で調整に入った。非公認も回避する。複数の党幹部が17日、明らかにした。石破政権下の2024年衆院選では世論の批判を踏まえ、裏金議員を非公認としたり、公認しても比例重複を認めなかったりした。党幹部は「前回衆院選の対応は党内で分断を生んだため、今回は平等に扱いたい」と語った。