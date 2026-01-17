大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースからベストセレクション！（初公開2024年1月14日記事は取材時の状況）＊＊＊ラブホテルは、「誰とも顔を合わせずに済む」というイメージを抱く人も多い。しかし、そのような構造やシステムになっていないラブホテルも存在する。そんなときには、「できれば知り合いに会いたくない」