サントリー食品インターナショナル（SBF）は、サントリービバレッジソリューション（SBS）が展開する自販機キャッシュレスアプリ「ジハンピ」で手応えを得る。「ジハンピ」対応台数は春先の約4万台から9月末に17万台に拡大。ダウンロード（DL）数は1200万DLを突破した。2025年12月22日、取材に応じたSBFの内貴八郎取締役専務執行役員SBFジャパン社長は「約5秒と圧倒的な早さでの決済スピードや登録のしやすさにご好評をいた