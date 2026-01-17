ギンビスは、鎌倉発祥のチョコレートブランド「メゾンカカオ」の姉妹ブランド「チョコレートバンク」とコラボし、「たべっ子どうぶつ こだわりのいちご味」とチョコレートが融合したバレンタインシーズン限定コラボスイーツ「BANKたべっ子どうぶつ」（18枚入り）を1月16日から2月14日にかけてジェイアール名古屋タカシマヤ10階「アムール・デュ・ショコラ」（愛知県名古屋市）とチョコレートバンク（神奈川県鎌倉市）で数量限定