犬が階段を上り下りするのをやめさせるべき理由 1.関節や腰への負担が大きい 犬にとって階段の上り下りは、関節や腰への負担が非常に大きいです。平地を歩くときと階段を上り下りするときとでは、全く比べものにならないほどです。 上りと下りとでは、とくに下りの方が負担が大きくなります。体重の大部分が前脚・肩・背骨に集中します。階段を一段下りる度に衝撃を受け止める必要があるからです。 毎日階段の上り下りをして