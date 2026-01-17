俳優の伊藤英明（50）が、17日放送のMBS「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。20年前の思い出話を振り返った。番組冒頭で、MCの浜田雅功と顔を合わせた伊藤は「うれし〜い。お久しぶりです」とあいさつ。番組ゲストを知らされない浜田は「伊藤英明や」と驚きつつも「最初に会ったの、覚えている？」と返した。20年以上も前のことだというが、伊藤の記憶は鮮明で「スポーツジムのロッカー室で」と回想。浜田も「覚えているよ」