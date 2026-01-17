つながるキモチ＜４＞宮城県石巻市の中心街を歩きながら、市内で働く野内杏花里（あかり）さん（２４）と伊藤成美さん（２４）が、「次はどんなイベントをしようか」と、楽しそうに話し合っていた。東京都出身の野内さんは３年前、石巻市内の一般財団法人に就職した。小さな団体なので、同期の職員はいない。大学生の頃から市内でインターンシップ（就業体験）をしていたので、知り合いはいたが、気軽に話せる相手はおらず、「