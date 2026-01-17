お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが16日に自身のアメブロを更新。夫・遠藤と子ども達が、お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武とランチへ行ったことを明かした。【映像】ココリコ遠藤の家族ショット（複数カット）この日、まさみさんは「子供たちが冬休み中 私が仕事だったのでパパに子供たちの面倒をみてもらっていたら…」と切り出し「ランチ中の写メが来て」と遠藤から写真が送られてきたことを報告。「え