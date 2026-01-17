『かわいすぎる人よ！4』（綿野マイコ/KADOKAWA）第29回【全29回】【漫画】『かわいすぎる人よ！』を第1回から読む親を亡くし、叔父さんとふたりで暮らしている中学生のメイ。外見に自信がないメイは、容姿端麗な叔父さんがうらやましいやら誇らしいやら。でも、叔父さんにとってはメイが一番かわいくて愛しい。裕福ではないし、「容姿」や「恋」など悩みはいっぱいあるけれど、叔父さんとの毎日はとても幸せ。親を亡くした姪っ子