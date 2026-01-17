いきなりですが……お好み焼きは好きですか？ あのソースとマヨネーズが絡み合う香ばしい匂い、最高ですよね。筆者は大好きですが、やはり腸活的に考えると気になる点があるのも事実。「高カロリー」「小麦粉たっぷり」というイメージもあるかもしれません。そこで今回は、そんなお好み焼きのイメージを180度変える！ 腸内環境を荒らすどころか、むしろ腸を整えてくれる、絶品の腸活お好み焼きをご紹介します。最新の研究結果を基