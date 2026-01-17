１月１７日の京都１１Ｒ・羅生門Ｓ（４歳上３勝クラス、ダート１４００メートル＝１６頭立て）は、クリストフ・ルメール騎手が乗った３番人気のエストレヤデベレン（牡５歳、栗東・武幸四郎厩舎、父エピファネイア）が勝利した。これで１４戦４勝として、オープンに昇格した。勝ち時計は１分２３秒９（良）。２番手で流れに乗ると、抜群の手応えのまま、４角でもう先頭へ。そこからも後続を突き放して、４馬身差で独走Ｖを決め