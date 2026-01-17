処理作業を終えて回収される不発弾＝17日午後、宮崎市陸上自衛隊は17日、宮崎市中心部の大淀川で5日に見つかった戦時中のものとみられる不発弾を処理した。市は現場から半径約400メートルを警戒区域に指定し、住民約1700人に避難指示を出した。付近の主要道路は交通規制した。現場は宮崎市役所の南東約100メートルの河川敷で、近くにマンションなどが立ち並ぶ。陸自は午前11時から作業を始め、約2時間で起爆装置の信管を取り除