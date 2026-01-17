同志社高2年の17歳ながら、ソフトウエアやアプリの開発、映像制作などを手がけてきた。企業に導入された事例もある。昨年8月には自身を代表とする合同会社「Hunny（ハニー）」を起業した。【写真】ルイ・ヴィトンが発売、110万円のエビ型バッグ津田奏多さん（17）。幼少期から電子機器への興味が強かった。小学校低学年の時、パソコンのプログラミング作品を紹介するテレビ番組を見て興味を持った。ロボットを動かすプログラミ