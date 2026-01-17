＜ソニー・オープン・イン・ハワイ2日目◇16日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞米国男子ツアーデビューを飾ったアマチュアの長〓大星（たいせい、勇志国際高1年）はこの日、3アンダーの「67」と好スコアをマークしたものの、トータル2オーバー・93位タイで予選突破には届かなかった。それでも強風下での2日間を通じ、多くの収穫を口にした。【連続写真】しっかり左に踏み込んでヒット！松山英樹のアイアンス