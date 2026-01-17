＜ソニー・オープン・イン・ハワイ2日目◇16日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞米国男子ツアー開幕戦に、日本勢ルーキー2人が出場し、明暗が分かれた。【連続写真】しっかり左に踏み込んでヒット！松山英樹のアイアンスイングをチェック昨年、下部のコーン・フェリーツアーでプレーし、米ツアー昇格を勝ち取った平田憲聖はこの日、3バーディ・2ボギーの「69」で回り、トータル4アンダー・28位タイで決勝ラウ