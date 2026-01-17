侍ジャパンの井端弘和監督が16日、3月のWBCに向け新たに11人のメンバーを発表。野球解説者の高橋由伸さんがスターティングメンバーを予想しました。前回大会から近藤健介選手や牧秀悟選手など5人、WBC初参加の佐藤輝明選手など5人、昨シーズンメジャーで10勝を挙げた菅野智之投手は所属先が決まらない中での選出となりました。今回発表が無かった山本由伸投手、岡本和真選手、村上宗隆選手らメジャー組について井端監督は「出る意