巨人の大勢投手（２６）が１７日、ＷＢＣの出場メンバーに招へいされた菅野智之投手（３６＝オリオールズＦＡ）について言及した。かつての先輩と夢の舞台で?再共演?だ。大勢は「また一緒に同じユニホームを着て試合できるんでうれしいです」とニッコリ。続けて「メジャーで活躍されているので一緒にプレーすることはないですし、発表されているメンバーで巨人１人だけなので心寂しいというか…。『１人でうまくやっていけるか