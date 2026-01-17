吹き矢をかまえる「ZOOMO」の辻本恒徳園長＝2025年11月、盛岡市クマによる人的被害が相次いだ岩手県が「麻酔吹き矢」で捕獲できる人材養成に乗り出した。ハンター確保が急がれる中、銃猟に比べ周辺住民が負傷する恐れが低い点に着目。ただ、野生のクマを相手にできる使い手が県内に1人しかいないのが現状だ。県は獣医師らを対象に2025年度中にも養成を始め、吹き矢の技術やクマに関する知識を習得してもらう。県内では25年度、