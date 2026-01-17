日本ハム・柴田獅子投手が１７日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で自主トレを行い、今オフ初めてブルペン入りした。カーブ、カットボール、チェンジアップなども織り交ぜて２９球。途中からは座った捕手への投球で、変化球の軌道を確認した。ブルペン投球は、紅白戦で左足首を負傷した昨年１０月７日以来。「めっちゃひさしぶりじゃないですか」と、充実感をにじませた。意欲的に取り組んでいるのがカーブだ。「先発投手にとって一