『Bリーグドラフト2026』の全体1位指名権を持つサンロッカーズ渋谷が1月13日、指名候補選手10名を招いた『サンロッカーズ渋谷 Pre-Draft Workout 2026（プレドラフトワークアウト）』を開催した。精鋭たちが集結する中、一際注目を集めたのが大学2年生ながらドラフトエントリーを電撃表明した赤間賢人（東海大学）だ。 2005年生まれの赤間は、189センチ81キロのシューティングガー