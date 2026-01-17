（台北中央社）国防部（国防省）は17日、中国の監視・偵察用無人機1機が午前5時44分、南シナ海の東沙（プラタス）諸島・東沙島の領空に進入したと発表した。このような高度な挑発的かつ無責任な行為は、地域の平和と安定を著しく破壊し、国際法の規範に違反しているとして非難した。同部の報道資料によると、無人機は台湾南西の空域に入り、午前5時41分、東沙に接近。国防部は東沙守備軍に通報し、対空監視・警戒を強化した。同44