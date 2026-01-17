20世紀初頭のイギリス・ヨークシャーを舞台に、貴族クローリー家とその屋敷で働く使用人たちの人生を描くドラマシリーズ『ダウントン・アビー』。世界的な大ヒットシリーズの映画第3弾『ダウントン・アビー／グランドフィナーレ』が1月16日（金）よりTOHOシネマズ日比谷ほかにて全国公開。この度、気高き長女メアリーを襲うシリーズ最後にして最大のスキャンダルを捉えた、物語の根幹を揺るがす「衝撃の本編映像」が解禁された。