Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔が自身のInstagramで、ハワイでのプライベートショットを公開した。 【写真】藤ヶ谷太輔と笑福亭鶴瓶の2ショットなどハワイでのオフショット大放出 ■藤ヶ谷太輔「べーさんにも会えたー！」笑福亭鶴瓶との2ショット公開 藤ヶ谷は「お正月は、母、次男、従兄弟、友達家族とハワイに行ってました」と報告し、計20点の写真を投稿。 「パワーもらってきた！」に続いて「べー