女優の木村多江（54）が17日、自身のインスタグラムを更新。トレーニングでハイキックを披露し、注目を集めている。Tシャツにジャージ、髪を一つにまとめたラフなスタイルを披露した木村。サンドバッグに左足でハイキックする動画を公開した。「なんだか、ボクシングやらゴルフやらバッティングやら色々やる人の役です」とつづり、「身体中痛かったなあ」と回想。「コメディ久々。みんな笑ってくれたら、それでいい」と続け