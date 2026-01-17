プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん(28）が16日放送のTBS「A-Studio+」(金曜後11・00)にゲスト出演。スケートを始めた理由を明かした。宇野さんはスケートを始めた理由について「僕がやりたいっていうよりも、本当にいろんなスポーツを親がやらせたいってなった時に、いろんな巡り合わせ浅田真央さんと出会うきっかけがあって」と回顧。5歳の時に地元・愛知県のスケートリンクで会ったとし「浅田真央さんに声をかけてい