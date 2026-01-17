歌手歌手和田アキ子（75）が17日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に出演。番組冒頭で自身の体調についておわびした。和田は、かすれ声でオープニングに登場。「申し訳ございません。風邪だと思うんですけど、熱も何もないんですけど、声が全然出なくなって」と事情説明。「昨日に比べればこれでも出るんですよ。すみません、こんな声で。ごめんなさいね