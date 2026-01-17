1月16日、タレントの村重杏奈が自身のXを更新し、幼少期の親子写真を公開した。写真はお宮参りの際に撮影されたとみられるもので、父・広亮さんと並んで写る村重の姿が、まるで人形のように愛らしいとして注目を集めている。「村重さんは投稿で《お父さん腹話術してますか？と言われた幼少期の写真》とコメント。写真では、正面を見据える幼い村重さんの顔が、ちょうど父の手元に位置しており、その構図が“腹話術人形”を連想さ