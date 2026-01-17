レッズが誇るスター遊撃手のエリー・デラクルス内野手（２４）が球団史上最高額となる１０年総額２５００万ドル（約３９５億円）の延長契約を拒否したと米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。デラクルスはメジャー２年目の２０２４年に６７盗塁で盗塁王のタイトルを獲得し、昨季は１６２試合にフル出場して打率２割６分４厘、２２本塁打、８６打点、３７盗塁を記録。走攻守すべてに優れた５ツールプレーヤーとし