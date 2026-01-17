Image: CASIO 使いやすさとは…。老若男女がスマホを持つ時代に、あえて電卓を買おうと思う人はどれくらいいるでしょうか？いや、もちろん、スマホが電卓を凌駕しているとは言いません。スマホの電卓って万能じゃありませんし、経理部署とか税理士とか、数字の専門家は電卓が必要不可欠です。でも、多くの人が、電卓を買う必要性を感じていないんじゃないかと思うんです。だからでしょうか