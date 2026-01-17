お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が１７日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」に出演。今月１日に亡くなった久米宏さん（享年８１）のエピソードを語った。サンドウィッチマンの伊達みきおは「やっぱりショックだったのはね、久米宏さんが亡くなったんですよね」と切り出すと「ニュースが出て、その日の『報道ステーション』とか、ほとんど久米さんの追悼特集になってましたけど。ずっとそれ見