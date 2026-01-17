京都・宇治の伊藤久右衛門茶房にて、旬の国産いちごを使用した季節限定パフェを提供中宇治抹茶のほろ苦さと、フレッシュないちごの甘酸っぱさが絶妙なハーモニーを奏でる「いちご抹茶パフェ」が登場しました。 伊藤久右衛門「いちご抹茶パフェ」  販売期間：2026年1月10日(土)より提供中販売価格：単品 1,390円(税込) / お茶セット 1,890円(税込)取扱い店舗：宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店 「いちご抹茶