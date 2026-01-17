Sticky Hands Inc.は、App StoreおよびGoogle Playストアにて、新作スマートフォンパズルゲーム『マージキャット：キャットピアパズル』の事前登録を開始。配信開始日は2026年1月29日を予定しており、癒しのイラストと直感的なパズル要素が融合したアドベンチャーゲームです。 Sticky Hands『マージキャット：キャットピアパズル』  配信開始日：2026年1月29日予定対応OS：iOS／Androidジャンル：パズル事前登録：A