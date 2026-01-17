ヨコイは、紫外線対策と通気性を両立した新商品「エアフィール立体マスク」の販売を開始します。2026年1月15日より、全国のドラッグストアやホームセンター、公式オンラインストアにて展開される、機能性と快適さを兼ね備えたマスクです。 ヨコイ「エアフィール立体マスク」  発売日：2026年1月15日価格（10枚入）：437円(税込)価格（30枚入）：1,078円(税込)サイズ：W115×H130mm販売場所：全国のドラッグストア、