声優の春瀬なつみが１７日、都内でＴＶアニメ「メダリスト」第２期の１話・２話先行上映会＆舞台あいさつに大塚剛央、市ノ瀬加那らと登壇した。フィギュアスケートに強い夢を抱いた主人公・結束いのり（春瀬）がコーチとして出会った明浦路司（大塚）と栄光のメダリストを目指す物語。テレビ朝日系で２４日から放送開始する第２期では、より高いレベルでの戦いと、新たなライバルとの出会いなどが描かれる。春瀬は第２期の収