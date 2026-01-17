お披露目された「レベル4」の自動運転が可能なバス＝17日午前、岐阜市岐阜市は17日、市中心部を走る自動運転バスの新車両導入を記念し、出発式を開いた。新車両は、特定の条件下なら運転手なしで走行できる「レベル4」に対応。当面は運転操作の一部をシステムが担う「レベル2」で運行し、3月末までにレベル4への移行を目指す。市役所近くの広場で開かれた式典で、柴橋正直市長は「日本をけん引する新たな自動運転バスが誕生し