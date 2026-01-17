UCC上島珈琲の「飲まないコーヒー」や「食べるコーヒー」の異名を持つコーヒー食品「YOINED（ヨインド）」が「プリンスホテル」の最上級ホテル「ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町」（東京都千代田区）に採用されて新境地を開拓した。1月15日から2月14日までの約1カ月間、同ホテルの「Sky Gallery Lounge Levita」と「The Bar illumiid」で、格別の余韻に浸れるバレンタインメニューとして、オリジナルカクテルと「ヨインド