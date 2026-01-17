イトーヨーカ堂は、バレンタイン重点新商品の1つとしてミントの濃淡をカラフルなグラデーションで表現したスティックタイプのミントチョコレート「MINT MANIA（ミントマニア）」をイトーヨーカドーとヨークの一部店舗で発売している。「ミントマニア」は「SWEET＆COOL」をモットーにミントチョコレートをテーマにしたオリジナルブランド。ミントは北海道・滝上町産の和ハッカを使用している。1月16日、イトーヨーカドーアリ